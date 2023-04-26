'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru kılavuzu yayımlandı 5 adımda kentsel dönüşüm

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında, başvuruların bugün itibarıyla başlamasıyla birlikte, başvuruların nasıl yapılacağı konut sahipleri tarafından merak ediliyor. Başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte, başvuru tarihleri ve başvuruların nereden yapılacağı açıklandı. İşte adım adım kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyası.

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Kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyası başladı. Kampanyayla birlikte 2 tip ev için uygun şartlarda kredi imkanı sunuluyor.

İşte kredi için vade, taksit ve örnek ödeme planı şu şekilde;

100 metrekare 2+1 dairelerde 750 bin TL

100 metrekare 2+1 daire

750 bin TL devletten

Kalan tutara

Yüzde 10 peşinat

5 bin 625 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

120 metrekare 3+1 dairelerde 900 bin TL

120 metrekare 3+1 daire

900 bin TL devletten

Kalan tutara

Yüzde 10 peşinat

6 bin 750 TL’den başlayan taksitle 10 yıl vade

Krediye başvurmanız içini gerekenler

Başvuruların bugün itibarıyla başlamasının ardından, başvuru adımları ayrıntısıyla açıklandı. İşte başvuru için bilmeniz gerekenler;

Adım 1

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Adım 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Adım 3

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Adım 4

Ruhsat alma süreci başlayacak.

Adım 5

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 TL taşınma ve aylık 5 bin 250 TL kira yardımı yapılacak.



Kayıt işlemi aşamaları

Mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden kentsel dönüşüm kayıt işlemlerini sıralasıyla şu şekilde takip etmeli;

1- aşama

Bilgilendirme metninin okunması ve kabul edilmesi ișlemi.

2- aşama

Tapu bilgilerinin eksiksiz bir șekilde doldurulması



3- aşama

İletișim bilgilerinin ve yapının fotoğraflarının sisteme yüklenmesi.



4- aşama

İșlemin bașarılı bir șekilde kaydedilmesi.