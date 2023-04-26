Rezan Epözdemir duyurdu: İlk kez açıklıyorum Meral Akşener başbakan olamaz

Ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Millet İttifakı tarafından açıklanan ortak mutabakat metnine dikkat çeken Epözdemir, "Sayın Akşener başbakan olma iddiasında, ama bu mutabakat metninde yazan sisteme göre başbakan parlamento içerisinden olacağı için başbakan olamayacak." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne kısa bir süre kaldı. Siyasi atmosferlerde hareketlilik devam ediyor.

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olan ünlü hukukçu Prof. Dr. Rezan Epözdemir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Epözdemir, yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem olan Epözdemir, tv100 canlı yayınında şu ifadelere yer verdi:

"Bunu Türk televizyonlarında ilk kez ben söyledim. Tekrar edeyim. Parlamenter sisteme geçiş metninde, 27. sayfada bakanlar şunu görür, orada bakanlar parlamento dışından seçilebilir fakat başbakan parlamento içinden seçilmek zorundadır diyor.

Millet İttifakı tarafından açıklanan ortak mutabakat metninde de dikkat çeken bir detay var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde yeni bir seçim olmayacağı ifade edildi.

"Hukuken bu metinlere göre Akşener Başbakan olamaz"

Sizin 7 yardımcınız olacak. Yeni bir cumhurbaşkanı seçmeyeceksiniz. Başbakanı parlamentodan atıyorsunuz. Sayın Akşener başbakan olma iddiasında, ama bu mutabakat metninde yazan sisteme göre başbakan parlamento içerisinden olacağı için başbakan olamayacak.

Hukuken bu metinlere göre Akşener Başbakan olamaz. Metinde şöyle yazıyor: Başbakan Parlamenter sisteme uygun şekilde parlamento içerisinden seçilecek."