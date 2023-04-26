BIST 4.809
DOLAR 19,42
EURO 21,45
ALTIN 1.247,04
HABER /  SEÇİM  /  SEÇİM2023

Rezan Epözdemir duyurdu: İlk kez açıklıyorum Meral Akşener başbakan olamaz

Rezan Epözdemir duyurdu: İlk kez açıklıyorum Meral Akşener başbakan olamaz

Ünlü hukukçu Dr. Rezan Epözdemir'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Millet İttifakı tarafından açıklanan ortak mutabakat metnine dikkat çeken Epözdemir, "Sayın Akşener başbakan olma iddiasında, ama bu mutabakat metninde yazan sisteme göre başbakan parlamento içerisinden olacağı için başbakan olamayacak." dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’ne kısa bir süre kaldı. Siyasi atmosferlerde hareketlilik devam ediyor.

tv100 ekranlarında yayınlanan Erdoğan Aktaş ile Sağlı Sollu programına konuk olan ünlü hukukçu Prof. Dr. Rezan Epözdemir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Epözdemir, yeni bir tartışmayı gündeme taşıdı.

'İlk kez açıklıyorum' çıkışıyla gündem olan Epözdemir, tv100 canlı yayınında şu ifadelere yer verdi:

"Bunu Türk televizyonlarında ilk kez ben söyledim. Tekrar edeyim. Parlamenter sisteme geçiş metninde, 27. sayfada bakanlar şunu görür, orada bakanlar parlamento dışından seçilebilir fakat başbakan parlamento içinden seçilmek zorundadır diyor.

Millet İttifakı tarafından açıklanan ortak mutabakat metninde de dikkat çeken bir detay var. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecinde yeni bir seçim olmayacağı ifade edildi.

"Hukuken bu metinlere göre Akşener Başbakan olamaz"

Sizin 7 yardımcınız olacak. Yeni bir cumhurbaşkanı seçmeyeceksiniz. Başbakanı parlamentodan atıyorsunuz. Sayın Akşener başbakan olma iddiasında, ama bu mutabakat metninde yazan sisteme göre başbakan parlamento içerisinden olacağı için başbakan olamayacak.

Hukuken bu metinlere göre Akşener Başbakan olamaz. Metinde şöyle yazıyor: Başbakan Parlamenter sisteme uygun şekilde parlamento içerisinden seçilecek."

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kastamonu'da söylentiler üzerine harekete geçti 45 yıl sonra gerçekleri öğrenince yıkıldı
Foto Galeri Kastamonu'da söylentiler üzerine harekete geçti 45 yıl sonra gerçekleri öğrenince yıkıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya şampiyonları depremzedeler için ringe çıkacak
Dünya şampiyonları depremzedeler için ringe çıkacak
2 ay içerisinde daireleri teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anladılar
2 ay içerisinde daireleri teslim edilmeyince dolandırıldıklarını anladılar
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Muşlu aileler çocukları için HDP önünde eylemde
Muşlu aileler çocukları için HDP önünde eylemde
EYT maaşları ne zaman bağlanacak? EYT maaşları nasıl alınacak belli oldu
EYT maaşları ne zaman bağlanacak? EYT maaşları nasıl alınacak belli oldu
Ankara'da 1 Mayıs, hangi meydanda kutlanacak?
Ankara'da 1 Mayıs, hangi meydanda kutlanacak?
2 çocuğun velayeti üzerine kaldı, şehit düştü! İsim benzerliği nedeniyle başına gelmeyen kalmadı
2 çocuğun velayeti üzerine kaldı, şehit düştü! İsim benzerliği nedeniyle başına gelmeyen kalmadı
Hyundai Motor Grubu aya çıkmaya hazırlanıyor
Hyundai Motor Grubu aya çıkmaya hazırlanıyor
İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor
İMECE uydusundan ilk görüntü bu hafta bekleniyor
'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru kılavuzu yayımlandı 5 adımda kentsel dönüşüm
'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru kılavuzu yayımlandı 5 adımda kentsel dönüşüm
Muğla'da emlakçı korkunç halde ölü bulundu
Muğla'da emlakçı korkunç halde ölü bulundu
Seçimden 5 gün önce biri ölecek diyen Astrolog Meral Güven kimdir, kaç yaşında?
Seçimden 5 gün önce biri ölecek diyen Astrolog Meral Güven kimdir, kaç yaşında?