Yarısı Bizden kampanyası başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır?

Kentsel dönüşüm maliyetini düşürmek, vatandaşın omuzlarındaki maddi yükü hafifletmek için devlet yarısı bizden kampanyası başlattı. Maliyetin yarısını devlet ödeyecek, yarısını ise mülk sahibi ödeyecek. Yarısı bizden kampanyası için başvurular e devlet üzerinden başladı. Mülk sahiplerinin yapacağı başvurular için son gün 29 Mayıs olacak

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Kentsel dönüşüm maliyetinin yarısını devletin karşılayacağı Yarısı Bizden kampanyası başvuruları bugün yani 26 Nisan'da başladı. Depreme dayanıksız, hasar gören ya da yıkılması gereken binasını maliyetleri yüzüden kentsel dönüşüme vermeyen mülk sahiplerini rahatlayan açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmıştıBaşvurular mülk sahibi tarafından e-devlet üzerinden yapılacak. Yarısı Bizden kampanyası başvurusu için son gün ise 29 Mayıs olacak.

Buna göre maliyet neyse yarısını devlet karşılayacak. Kalan yarısı için yüzde 10 peşinat ve 5 bin 625 lira taksitle 10 yıl vade uygulanacak.

Şimdilik sadece İstanbul'da

E-devlet'te yer alan 'Yarısı Bizden Kentsel Dönüşüm Kampanya Başvurusu' sayfası üzerinden başvurular yapılabiliyor. Sayfada, "Sadece İstanbul ili için kentsel dönüşüm başvurusu yapılabilmektedir" notu yer alıyor.

Kampanyaya katılım tarihi olarak 26 Nisan-29 Mayıs duyuruldu.

Yarısı Bizden kentsel dönüşüm projesi için başvurular bugün başladı, e devlet üzerinden mülk sahini başvurusu yapacak. Bir sonraki adımda ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları gelecek, binada ön inceleme yapacak.

Yarısı Bizden kampanyasına başvuru nereden yapılacak?

Mülk sahipleri, 26 Nisan - 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek. Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.

Peki süreç nasıl işleyecek?

Bakanlık 'Yarısı Bizden' kampanyasının diğer detaylarını ise 5 adımda sıraladı.

Buna göre,

ADIM 1; Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

ADIM 2; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

ADIM 3; Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

ADIM 4; Ruhsat alma süreci başlayacak.

ADIM 5; Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.