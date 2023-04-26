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Profesörden korkutan 'Covid-19' uyarısı

Profesörden korkutan 'Covid-19' uyarısı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, binlerce kişinin ölümüne neden olan Covid-19'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özkaya “Gündem her ne kadar değişse de, Covid-19 özellikle de 70-80'li yaşlarda tedaviye rağmen çok hızlı seyreden ve ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başlandı” dedi.

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya Covid-19 hastalığının devam eden etkileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Korona virüsün izlerinin hâlâ devam ettiğine değinen Prof. Dr. Özkaya, “Salgın hastalık olarak hayatımıza giren ve 3 yıl içinde binlerce insanın ölümüne neden Covid-19 hastalığının salgının sona ermesi ile bundan sonra hayatımızdan tamamen çıkacak mı yoksa toplum için tehdit oluşturmaya devam edecek mi sorusunun cevabını bekliyorduk.

Covid-19 virüsünün salgın sonrası toplumda nasıl bir hastalık tablosu oluşturacağı artık belli oldu. Daha doğru bir deyim ile hastalığın klinik tablosu oturdu. Gündem her ne kadar değişse de Covid-19 yaşlı ve özellikle de 70-80'li yaşlarda tedaviye rağmen çok hızlı seyreden ve ölüme neden olan bir tablo olarak görülmeye başladı” şeklinde konuştu.

Hastalığın etkilerinin toplumda halen görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Özkaya, “Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, halsizlik ve eklem ağrıları gibi grip benzeri şikâyetlerle başlayan hastalık, özellikle 70 yaş üstünde hızla akciğerleri tutan ve salgının ilk zamanlarında gördüğümüz yaygın akciğer hasarı ile ölümle sonuçlanabilen bir hastalık olarak aramızda kalmaya devam ediyor.

Deprem ve seçimler nedeni ile Covid-19 her ne kadar gündemde geri planda kalsa da bu virüs halen toplumda görülmeye devam ediyor ve yaşlı, kronik hastalığı olanlarda ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda olmaya devam edecek gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

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