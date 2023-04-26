HÜDA PAR lideri Zekeriya Yapıcıoğlu, Erbil'de Mesud Barzani ile görüştü

Cumhur İttifakı'nı destekleyen ve AK Parti listesinden milletvekili adayı olan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi eski Başkanı ve KDP (Kürdistan Demokrasi Partisi) Genel Başkanı Mesud Barzani ile görüştü.

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Seçimlere sayılı günler kala, Cumhur İttifakı ortaklarından HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi eski Başkanı ve KDP (Kürdistan Demokrasi Partisi) Genel Başkanı Mesud Barzani ile görüştü. Görüşmenin içeriğine dair HÜDA PAR’dan yapılan açıklamada şöyle denildi

"Gerek Türkiye'de gerekse Irak'ta mevcut siyasi durum üzerinde karşılıkla fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, HÜDA PAR ve KDP arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da geliştirilmesi konusunda ortak mutabakata varıldı."