Depremin üzerinden 80 gün geçti! Hatay'ın son haline bakın
İhlas Haber Ajansı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı. Hatay'daki son durum içler acısı...
Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da yaralar sarılıyor.
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Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor.
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Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı.
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Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha fotoğraflarda görüldü.
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