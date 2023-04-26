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Depremin üzerinden 80 gün geçti! Hatay'ın son haline bakın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Depremin üzerinden 80 gün geçti! Hatay'ın son haline bakın

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı illerin başında gelen Hatay, depremden 80 gün sonra fotoğraflandı. Hatay'daki son durum içler acısı...

Depremin üzerinden 80 gün geçti! Hatay'ın son haline bakın

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da yaralar sarılıyor. 

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Depremin üzerinden 80 gün geçti! Hatay'ın son haline bakın

Depremin üzerinden 80 gün geçti. Şehirde bulunan enkazlar kaldırılırken, ağır hasarlı binaların yıkımı ise sürüyor. 

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Depremin üzerinden 80 gün geçti! Hatay'ın son haline bakın

Hayat normale dönmeye başlanırken, şehrin farklı yerlerindeki son durum fotoğraflandı. 

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Depremin üzerinden 80 gün geçti! Hatay'ın son haline bakın

Yıkılan tarihi mekanlardan, ağır hasarlı binalara depremin acı yüzü bir kez daha fotoğraflarda görüldü.

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