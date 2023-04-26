İsveç'te terör yasası rahatsız etti, Türk bayrağına büyük saygısızlık! Tarih verip duyurdular

NATO'ya girmek için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te yürürlüğe girecek yeni terör yasası bazı kesimleri rahatsız etti. İsveç medyası "Allt ät alla Gothenburg" isimli bir grubun 3 Mayıs tarihinde tüm dünyanın gözü önünde Türk bayrağı yakmaya hazırlandığını yazdı.

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Terör örgütü PKK destekçilerinin İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı çirkin saldırı ve Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-Kerim yakması sonrası Türkiye ve İsveç arasında tansiyon yükselirken bugün yeni bir skandal patlak verdi.

İsveç'in ikna adımı: Yeni terör yasası

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş sonrası Finlandiya ile beraber NATO'ya katılma kararı alan İsveç, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşılayamaması ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasında imzalanan üçlü mutabakat zaptında sözünü verdiği adımları atmaması nedeni ile Ankara tarafından veto edildi.

Finlandiya geçtiğimiz günlerde NATO'ya resmen üye olurken hala Türkiye'nin onayını bekleyen Stockholm yönetimi, İsveç’in terör örgütü PKK’ya karşı daha sert önlemleri devreye sokmaya başladığını iddia ediyor.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada yeni terör yasa tasarısının 1 Haziran’da yürürlüğe gireceğini ve bu yasayla birlikte terör örgütlerine katılmanın ve finans sağlamanın yasaklanacağını duyurdu.

Ancak İsveç hükümetinin NATO'nun anahtarı olarak gördüğü yasa tasarısı ülkede tepkilere neden oldu.

Bugün İsveç basınında yer alan bir haberde yeni terör yasasının tıpkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediği gibi önümüzdeki haftalarda oylanacağına dikkat çekildi.

Dagens ETC gazetesi İsveçli politikacıların Türkiye'yi memnun etmek için her şeyi yaptıklarını iddia ederek "İsveç'teki demokratik özgürlükler tehlikede" ifadesini kullandı.

Tarih verdiler! Türk bayrağı yakılacak

İsveç hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırmamak için ona itaat ettiğini öne süren gazete "Allt ät alla Gothenburg" isimli bir grubun 3 Mayıs tarihinde Türk bayrağını tüm dünyanın gözü önünde yakmaya hazırlandığını yazdı.

İsveç'te yaşanan memnuniyetsizliğin TÜRK BAYRAĞI yakılarak gösterilmesinin 'temel bir hak' olduğunu iddia eden gazete "Türkiye'de bayrağa saygısızlık suç olsa bile İsveç'te tamamen yasaldır." ifadesinikullandı.