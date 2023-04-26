İYİ Parti lideri Meral Akşener’in mitingi ertelendi! Sebebi belli oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Denizli’de düzenleyeceği miting hava şartları nedeni ile ertelendi. Bölgede kuvvetli yağış bekleniyor.Abone ol
İYİ Parti lideri Akşener’in 27 Nisan Perşembe günü gerçekleştireceği miting, şiddetli yağış beklentisi nedeniyle güvenlik açısından risk oluşturduğundan, 11 Mayıs tarihine ertelendi.
Parti yetkilileri, mitingin 11 Mayıs’ta yapılacağını ve Akşener’in Denizli ziyaretinin gerçekleşeceğini belirtip, miting programının aynı şekilde devam edeceğini açıkladı.