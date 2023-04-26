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Mansur Yavaş'tan 'adaylıktan çekilirim' resti! '6 liderden biri bile söylemişse...'

Mansur Yavaş'tan 'adaylıktan çekilirim' resti! '6 liderden biri bile söylemişse...'

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Diyanet'i kapatacaklar" iddiası için resti çekti. Mansur Yavaş, "Burada söylüyorum Diyanet’in kapatılacağını altı liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara belediyesini de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Kayseri'de halka hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hodri meydan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sultanahmet Camisi'ndeki açılışta dile getirdiği ve sonra da devam ettirdiği "Millet İttifakı Diyanet'i kapacak" iddiası için Mansur Yavaş, "Burada söylüyorum Diyanet’in kapatılacağını altı liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara belediyesini de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum" desti çekti. İşte Mansur Yavaş'ın o açıklamaları...

Akşener'e saldıran bir kişi bile...

- Sevgili Kayserililer biz seçime gidiyoruz. Bu millet kimi seçerse seçecek sonra herkes evine dönecek. Maalesef iktidar başkaları siyaset yaparken onlar çok hakir görerek siz anlarsınız diyerek seçime girmek serbest ama kazanmak yasak gibi bir davranışa giriyorlar.

- Sayın Akşener’e parti kurulduğundan beri yapılan saldırılar iftiralar ve bunların karşılığında kimsenin cezalandırılmaması. Bunu niye anlatıyorum. Şuan hâlâ korku ve nefret siyaseti aynen devam ediyor.

Belediye Başkanlığını da bırakırım

- Ben şöyle bakıyorum olaya. Millet İttifakı’ndan kimse Cumhur İttifakı'ndan kimseye ağzını açıp tek bir laf yapmıyor. ama bizler konuşmaya başlayınca illet zillet bir sürü laflarla karşılaşıyoruz.

- Koltuğu bırakmak istemiyorlar bütün mesele burada. İftiranın birisi şu; Diyanet'i kapatacaklarmış. Burada söylüyorum Diyanet’in kapatılacağını altı liderden biri söylediyse söz veriyorum Ankara belediyesini de bırakıyorum adaylıktan da çekiliyorum. Bunu nerede söylüyorlar, camide."

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