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Yargı dizisi için Kanal D yönetiminden yeni karar! Ilgaz savcı şoku

Yargı dizisi için Kanal D yönetiminden yeni karar! Ilgaz savcı şoku

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı Yargı dizisi kısa bir süre sonra sezon finali yapıyor. Geriye kaç bölüm kaldığı Kanal D tarafından duyuruldu.

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Pazar akşamlarının yıldız dizisi Yargı kısa bir süre sonra sezon finali yaparak ekranlara veda edecek. Cumhuriyet'in derlediği habere göre; Kanal D yönetiminin diziye 3.sezon onayı verdiği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Önümüzdeki sezon da devam etmesi planlanan "Yargı" dizisinin bu sezon 63. bölümde veda etmesi planlanıyor.

Yargı dizisi bayram arasının ardından bu pazar nefes kesen bir bölümle seyirciyle buluşacak. Turgut Ali’nin (Yurdaer Okur) Ilgaz Kaya’yı (Kaan Urgancıoğlu) vurması 62. bölümün en can alıcı sahnesi olacak. Geçen sezon sonunda yayınlanan ön izlemede Ceylin’in (Pınar Deniz) Ilgaz’ı öldürmekle suçlandığı sahnelerin gizemi son iki bölümde çözülecek.

14 Mayıs’ta seçim olacağı için dizinin 63. bölümde sezon final yapması planlanıyor. Son bölümde Yurdaer Okur’un veda edeceği de öğrenildi. Bu arada dizinin 3. sezonuyla ilgili ekibe resmi açıklamanın bu hafta yapılması bekleniyor. Pınar Deniz’in Disney Plus’la yaptığı anlaşma gereği mayıs ayından itibaren FOX dışında başka bir kanalda proje çekmemesi gerekiyordu. Ancak Ay Yapım’ın FOX yönetiminden izin aldığı öğrenildi.

Kaan Urgancıoğlu veda ediyor

Dizinin Ilgaz savcısı Kaan Urgancıoğlu'nun ise projeye veda edeceği öğrenildi. Gelecek sezonda dizinin kadrosunda Pınar Deniz ise yer almaya devam edecek. 

Yargı dizisinin yeni bölümleri Eylül ayında ekranda olacak. 

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