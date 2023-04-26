Aile 8. Bölüm kesintisiz tek parça izle SHOW TV Aile yeni bölüm full izle

SHOW TV'de yayınlandığı ilk günden beri gerek konusu gerekse güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran dizi Aile 8. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Reyting rekorları kıran dizinin nefes kesen yeni bölümünü kaçıranlar internette özetini izlemenin yollarını araştırmaya başladı. Peki Aile 8.bölümde neler yaşandı? Aile 8. Bölüm kesintisiz tek parça izlememe linki ve tüm detaylar haberimizde...

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Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın oynadığı, izleyicisini ekran başına kitleyen dizi Aile dün akşam 8.bölümüyle SHOW TV ekranlarında yayınlandı. Dizin yeni bölümünü kaçıranlar arama motorlarında "Aile dizisi 8. bölümde neler yaşandı?", "Aile 8.bölüm kesintisin tek parça izle", "SHOW TV Aile yeni bölüm full izle" gibi sorgulamaları yapıyor. İşte Aile 8.bölüm izleme linki ve daha fazlasını haberimizde sizleri için derledik.

Aile'nin 8. bölümünde neler olacak?

Serhat'ın serbest kalması, onu bir anda Devin'in adalet terazisine koyarken; Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Hülya ise ailesini korumak için harekete geçer. Aslan; Serhat'ı öğrenmeden tüm deliller yok edilmelidir. Hülya bu konuda Cihan'ı, kendisine yardım etmeye mecbur bırakır. Aslan bir haftanın sonunda Yağmur'a zarar veren kişinin Serhat olduğunu bulur. İşler şimdi içinden çıkılamayacak bir hale girmiştir. "Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir." öğretisiyle büyüyen Aslan için Serhat'a kesilecek ceza bellidir. Ancak Devin ve Hülya, kendi doğrularıyla Aslan'ın karşısında duracaklardır.

Yağmur'un moralini düzeltmek için dışarı çıktıkları bir akşamda yaşananlar, Devin ve Yağmur arasında büyük bir yüzleşmeye sebep olurken; kendisinden bir şeyler saklandığından artık emin olan Eko ise gerçeklerin peşine düşer. Hülya, Serhat'ın yurt dışına kaçırılması için İbo'yla iş birliği yaparken; Cihan da bu iş birliğinin bir parçası olmak zorunda kalır. Ancak Hülya'nın hesaba katmadığı ihtimaller, tüm planlarını altüst eder. Serhat'ın serbest kalması, onu bir anda Devin'in adalet terazisine koyarken; Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Acaba Devin ne karar verecektir?

Aile dizisi hangi gün, hangi kanalda?

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelen Aile, her salı akşamı Show Tv'de yayınlanıyor. Aile dizisi yeni bölümleri salı akşamları saat 20:00'de başlıyor.

Aile dizinin konusu ne?

'Aile' dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.

Aile dizisi oyuncuları kimler?

Aile dizisi oyuncuları arasında Kıvanç Tatlıtuğ, Serenay Sarıkaya, Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer yer alıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ -Aslan Soykan

Serenay Sarıkaya - Devin Akın

Nur Sürer - Hülya Soykan

Nejat İşler - Cihan Soykan

Canan Ergüder - Leyla Soykan Sayıcı

Levent Ülgen - İbrahim Soykan