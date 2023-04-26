Kılıçdaroğlu 'en büyük günah' dedi mitingde dindar vatandaşlara çağrı yaptı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afyonkarhisar mitinginde konuştu. Kılıçdaroğlu, "Mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. En büyük günah kul hakkı yemektir. Kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyelim, günaha ortak olmayalım" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimleri çerçevesinde Afyonkarahisar’da Zafer Meydanı’nda gerçekleştirilen mitingde vatandaşlara seslendi.

Mitingde Kılıçdaroğlu’ndan önce sahneye Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıktı. İki lider de seçimlerde Millet İttifakı için destek istedi.

Mitingde son olarak sahneye çıkan Kılıçdaroğlu ise iktidara yüklendi.

Seçimlerde reşit olup ilk kez oy kullanacak olanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Afyon’da ilk kez gidip oy kullanacaklar 42 bin 368 kişi. Gençler demokrasiden yana mısınız, halktan, hukuktan ve kul hakkını savulanlardan yanamazsınız? O zaman sandığa gidecek ve demokrasiden yana oy kullanacaksınız. Afyon’da iş arayanların sayısı Türkiye Çalışma ve İş Kurumu verilerine göre 30 bin, bu da resmi rakamlar. Bunun çözülmesi lazım. Taşeron işçilere mitinge gelmeye izin vermediler. Bütün taşeron çalışanlara kadro vereceğiz. Devlet taşeron çalıştırmaz kadrolu işçi, memur çalıştırır. Bay Kemal geliyor, geleceğiz ve çözeceğiz. Sizden sözünde duran vaadini yerine getiren politikacıların iktidara gelmesi için oy kullanmanızı istiyorum. Çocuklarınız var, okula gidiyorlar. 60 okul var, 'depreme dayanıklı değil' raporu yayınlandı. Eğer deprem olursa 60 okul yıkılacak ve evlatlarınız enkaz altında kalacak. Bu okulları neden yapmıyorlar. 5’li çeteye gelince her şeyi yapıyorlar. Para mı yok? Ama parayı kime veriyorlar, 5’li çetelere veriyorlar. Onların 21 yılda götürdüğü 418 milyar dolayı son sentine kadar alacağız. Mütedeyyin kardeşlerime sesleniyorum. En büyük günah kul hakkı yemektir. Kul hakkı yiyenlere Allah aşkına oy vermeyelim, günaha ortak olmayalım” dedi.

“Bizim milliyetçiliğimiz onlar gibi değil, onların ki laf bizim ki gerçek”

Emeklilere yönelik vaatlerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Emekliler 2015'ten beri bayramlarda birer maaş ikramiye verin dedim ‘en az asgari ücret kadar olsun’ dedim. Sonra parayı nerden bulacaksınız? Sonra seçim geldi verdikleri ikramiyeyi biraz arttırdılar. Sözüm söz Kurban Bayramında bankaya gittiğiniz 15 bin TL ikramiyeniz hazır olacak ve alıp, bulacaksınız. Parayı nerden bulacaksınız diye bağırdılar tefeciler, 5’li çeteye gelince para var, vatandaşa gelince parayı nereden bulacaksınız? Onlardan alıp emekçilere vereceğim. Yol parasına euro, köprü parasına dolar. Ey hani siz milliyetçiydiniz. Türk parası yok, Türk parası yerlerde sürünüyor. O zaman iye euro, niye dolar? Dolar ve euro ile verdikleri bütün ihaleleri Türk parasına çevireceğim. Bizim milliyetçiliğimiz onlar gibi değil. Onların ki laf bizim ki gerçek” diye konuştu.

“Sinan Ateş’in hakkını hukukunu savunacağım”

Sinan Ateş cinayetine değinen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Sinan Ateş’in hakkını hukukunu savunacağım, kimse endişe etmesin. Ankara’nın göbeğinde ateş edip birini öldürecekseniz sonra dosyası gizli, neden kardeşim? Dürüst olduğu için, ahlaklı olduğu için, vatansever olduğu için, Ülkücü olduğu için gideceksin, vuracaksın ve Bay Kemal bunu seyredecek. Seyretmem, failleri bulacağım ve yargıya teslim edeceğim.”

“Bizim iki kırmızı çizgimiz var bir bayrak iki vatan”

İktidarın milliyetçiliğine inanmadıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Şunu bilin bir sürü laf atıyorlar bizim iki kırmızı çizgimiz var bir bayrak iki vatan. Bayrağımız ve vatanımız için gözümüzü kırpmadan ölüme gideriz. Onların milliyetçiliği falan hikaye. Suriye’de 34 askerimiz şehit oldu, vuranlar belliydi, Rusya ateş etti. Bu devletin cumhurbaşkanı nereye gitti, Putin’in kapısına. Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kronometreyi çalıştırdı, bütün dünyaya gösterdi, kapısında bekletti, sonra odasına aldı. Bu mudur milliyetçilik?”

“Biz ırkçılık yapmıyoruz, onlar bizim komşumuz ama yeter kardeşim”

Suriyeliler başta olmak üzere diğer mültecilerin ülkesine gönderileceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim sınırlarımız yol geçen hanına döndü. 3 milyon 600 bin Suriyeli resmi rakam. Gayri resmi rakam 4-5 milyon. Ey ne yapacağız, Bay Kemal’e güveneceksiniz. Bizim sınırımız yol geçen hanı olmayacak. Öyle geldiniz, buraya gelip yerleştiniz, yok kardeşim. En geç 2 yıl içerisinde herkesi kendi ülkesine göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Biz ırkçılık yapmıyoruz, onlar bizim komşumuz ama yeter kardeşim. Asgari ücretin altında çalışıyorlar, büyük sıkıntı yaşıyorlar. Suriye ile barışacağız, onların yolunu, köprüsünü, kreşiniz ve okulunu Avrupa Birliği (AB) ve bizim müteahhitlerimiz yapacak. Sonra diyeceğiz ki buyur kardeşim, sen gezmek ve eğlenmek istiyorsan gel ama onun dışında çalışacaksa önce benim evladım çalışacak. Bizim çocuklarımız çalışıp, onlar iş güç sahibi olacak. Yurtseverlik budur biz kendi evlatlarımız için çalışacağız.”