Bala Hatun nasıl öldü, tarihte Bala Hatun ölümü nasıl oldu? Türbesi nerede?

Tarih kokan hikayesi ile her hafta izlenme rekoru kıran Kuruluş Osman bu akşam 123. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Bu akşamki yeni bölümde herkes Bala Hatun'u konuşacak. Yere yığılan Bala Hatun nasıl ölecek, tarihte nasıl öldü soruları ise arama motorlarında araştırılıyor.

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Osmanlı'nın kuruluşunun anlatıldığı dizi Kuruluş Osman ATV ekranlarında bu akşam yeni bölümü ile yayınlanacak. Yrni bölüm fragmanında Bala Hatun'un yere yığılması seyircinin yüreğine ağzına getirdi. Herkes Bala Hatun öldü mü sorusuna yanıt aradı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı olan Bala Hatun Alâeddin Bey'in de annesidir. 13. yüzyılda yaşadığı öne sürülen Bala Hatun tarihte 1324 yılında vefat etmiştir. Bala Hatun'un. türbesi anne ve babası ile birlikte bulunuyor. Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun'u genç oyuncu Özge Törer oynuyor. Peki Bala Hatun kimdir, tarihte kaç yaşında öldü?

Bala Hatun kimdir?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. yüzyılda yaşamını sürdürmüştür. Osman Bey’in eşi, Şeyh Edebali’nin kızı olan Rabia Bala Hatun, zaman zaman Orhan Bey’in annesi Malhun Hatun ile karıştırılabiliyor. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır. Osman Gazi, 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabia Bala Hatun ile evlenmişti.

Rabia Bala Hatun Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarında yaşamış bir İslam ilahiyatçısı olan Şeyh Edebali'nin kızı ve Şehzade Alâaddin'in annesiydi. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir. 1289 yılına doğru Şeyh Edebali’nin kızı Rabî’a Bâlâ Hâtun ile evlenince, nüfuzu ve kudreti arttı.

Özge Törer kimdir?

Özge Törer, 1998 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Sahne Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini Kuruluş Osman dizisi ile yaşamıştır.

Şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, 1.68 metre boyunda, 56 kilo ve Koç burcudur.

Kuruluş Osman 123. bölümde neler olacak?

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir? Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir? Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

TURGUT BEY ESİR ALINDI!

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler. Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır? Osman Bey, Nayman'ın büyük oyununa rağmen Turgut Bey'i esaretten kurtarabilecek midir? OSMAN BEY'İN NAYMAN'I YOK ETME PLANI Osman Bey, Nayman'a görülmemiş bir son hazırlamaktadır. Cerkutay ve Turahan bu plana nasıl hizmet etmektedirler?

İSMİHAN SULTAN EMELİNE ULAŞABİLECEK Mİ?

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yalnız bırakmakta kararlıdır. Bunun için oğlu Sultan Alaeddin'i doldurmaktadır. İsmihan Sultan, emeline ulaşabilecek midir?