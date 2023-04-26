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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı: 10 bin 900 işçi alımı isim isim liste sonuçları

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı: 10 bin 900 işçi alımı isim isim liste sonuçları

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvurularının ardından adaylar kura çekimi sonuçlarına çevirdi. Kura canlı yayını adaylar tarafından yakından takip edilirken alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı merak konusu oldu. Peki Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulaması nasıl yapılır? İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı, 10 bin 900 işçi alımı isim isim liste sonuçları ve tüm detaylar haberimizde...

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Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı sorgulamaları sürüyor. Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22 ila 27 Mart günleri arasında Türkiye İş Kurumu İŞKUR üzerinden gerçekleştirildi. 25 Nisan Salı günü saat 09:00 itibarıyla başlayan 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura çekimi, 26 Nisan Çarşamba günü de devam ediyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı branşlarda gerçekleştirilecek 10.900 işçi alımı kura çekiminin ardından asil ve yedek nihai isim listesi belli olacak.

Ankara'da Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçların çekilişle aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.  İşte 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve canlı yayın linki...

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı başvuruları alındı

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvuru işlemlerini 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kuraları ne zaman?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekim tarihi 25-26 Nisan 2023 olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi saat kaçta başlayacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi Ankara'da noter huzurunda sabah saat 09:00’da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00’de sona erecek.

Kura sonuçları aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kura çekilişi Bakanlığın YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın nereden izlenir?

İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşecektir.

Kura çekilişi Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın ekranı için tıklayınız

Sağlık Bakanlığı sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı sorgulama ekranı için tıklayınız

25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir. (Kura çekilişi saat 10:00’da Adana ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Kırşehir ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00’da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kadro ve branş dağılımı

4 bin 958 temizlik görevlisi

3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

747 klinik destek elemanı (hastane)

520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

279 elektrikçi

195 inşaat boyacısı

130 marangoz

277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

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