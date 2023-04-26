Teröristbaşı Sabri Ok Kandil'den konuştu! "PKK ve İYİ Parti aynı yerde"

Terör yuvası Kandil'den Millet İttifakı ortağı İYİ Parti ile ilgili dikkat çeken bir itiraf geldi. Terörist Sabri Ok, yaptığı açıklamada terör örgütü PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde durduğunu söyledi.

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Terörist elebaşı Sabri Ok, örgütün yayın organına yaptığı açıklamada PKK ve İYİ Parti'nin aynı yerde olduğunu söyledi.

Terörist Sabri Ok, "PKK, İYİ Parti aynı yerde. Biz faşizme karşıyız. Onlar da şu an karşıyız diyorlar. Eğer böyle katıksız faşist olmasaydılar herkes böyle bir tutum sergilemezdi. AKP-MHP faşizmi bu düzeydedir." diye konuştu.

"Şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır"

"AK Parti'yi yenmek için hep beraber hareket edilmeli" diyen Ok şöyle konuştu:

"Şu an seçimlerin konusu demokratik bir şekilde bu iktidarın sonunu getirebilecekler mi, getiremeyecekler mi? Demokratik siyasetin, siyasetçilerin ve diğer partiler seçimde sonuç almak, bu faşizmin sonunu getirip tekrar parlamenter sisteme geri dönmek istiyorlar. Bunu da belirmeliyim ki parlamenter sistem de tamamen demokratik bir sistem anlamına gelmiyor. İçeriği önemli ama şu an mühim olan bu faşizmin yıkılmasıdır. Bundan dolayı seçimlerde Millet İttifakı ile Emek ve Demokrasi İttifakı kuruldu.

-Gerçek olan şu ki, 20 yıllık AKP faşizmi yıkılacaktır. AKP-MHP faşizminin yıkılması, Türkiye ve Kurdistan’da yeni bir süreç başlatacaktır."

Kaynak: Ensonhaber