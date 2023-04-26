RTÜK ceza vermişti! Kızılcık Şerbeti hakkında flaş karar çıktı! Bu hafta yeni bölüm yayınlanacak mı?
RTÜK'ün 5 haftalık yayın durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisinin kaderi belli oldu. Reytinglerde üst sıralarda yer alan dizi, bu hafta seyirci ile buluşacak mı?
Muhafazakar–laik yaşam tarzı çatışmasını, skalanın iki ucunda yer alan ve çocukları evlenince birbirine dünür olan iki aile üzerinden anlatan dizi, bazıları tarafından ‘muhafazakar aile yapısına saldırdığı’ öne sürülerek tepki görmüştü.
RTÜK, dizinin bazı sahnelerinde ‘kadına karşı şiddetin özendirildiği’ gerekçesiyle kanala beş kez yayın ve program durdurma ile üst sınırdan idari para cezası vermişti.
Kızılcık Şerbeti dizisine RTÜK tarafından verilen beş haftalık yayın durdurma cezasına karşı yapılan itirazla ilgili karar çıktı.
Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin RTÜK’ün aldırdığı kararı bozduğunu ve yürütmeyi durdurduğunu televizyon yazarı Birsen Altuntaş duyurdu.