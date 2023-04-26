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Sudan ordusu: Eski Cumhurbaşkanı el-Beşir askeri hastanede

Sudan ordusu: Eski Cumhurbaşkanı el-Beşir askeri hastanede

Sudan ordusu, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in çatışmalardan önce Sudan Silahlı Kuvvetlerine ait Alya Hastanesine getirildiğini ve hala hastanede olduğunu açıkladı.

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Sudan’da eski hükümet yetkilileri ile eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in hapishaneden serbest bırakıldığı iddia edildi. Sudan ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu iddialar yalanlandı.

Açıklamada, eski Cumhurbaşkanı el-Beşir’in, ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan Cumartesi gününden önceki bir tarihte Kober Hapishanesi sağlık personelinin tavsiyesi üzerine getirildiği Aliaa Askeri Hastanesinde tutulduğu duyuruldu. El-Beşir’in yardımcısı Bekri Hasan Salih ile bakanlarından Abdurrahim Muhammed Hüseyin, Ahmed Al-Tayeb el-Khanjar ve Youssif Abdel Fattah’ın da aynı hastanede olduğu belirtildi.

RSF, el-Beşir’in ordu tarafından hapishaneden çıkarıldığını iddia etmişti
Öte yandan, Sudan'ın başkenti Hartum'daki bazı hapishanelerde mahkumlar, çatışmaların ardından dışarıdan gelen destekle firar etmişti. 2019’daki askeri darbe sonrası tutuklanan onlarca Sudanlı üst düzey yetkili arasında yer alan ve askeri darbeden önce iktidarda olan Ulusal Kongre Partisi'nin son genel başkanı Ahmed Harun, bazı tutuklu eski hükümet yetkilileriyle birlikte Pazar günü yiyecek, su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle yaşanan kaosun ardından hapishaneden çıktıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından devrik Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de serbest kalanlar arasında olduğu iddia edilmişti.

Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) de orduyu, el-Beşir’i yeniden iktidara getirme planının bir parçası olarak hapishaneden çıkarmakla suçlamıştı.
Öte yandan, 1989’da iktidara gelen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, 2019’daki halk ayaklanması sonucu askeri darbeyle devrilmişti.

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