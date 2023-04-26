ABD, Güney Kore'ye 40 yıl sonra nükleer balistik denizaltı yollayacak

ABD’nin Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade edildi.

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ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı yeni adımlar atacak. ABD Başkanı Joe Biden yönetimine yakın kaynaklar, ABD’nin Kuzey Kore’nin artan nükleer tehditlerine karşı Güney Kore'ye 40 yıl sonra ilk kez nükleer balistik denizaltı yollamaya hazırlandığı ifade ederek, resmi açıklamanın Biden ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile Beyaz Saray’da yapacağı görüşmenin ardından yapılacağını aktardı.

Kaynaklar ayrıca, Biden ve Yoon’un askeri eğitim, bilgi paylaşımı gibi konularda işbirliğini artıracak “Washington Deklerasyonu”na imza atacağını ifade etti.

Biden ve First Lady Jill Biden’ın, Yoon ve eşi Kim Keon Hee'yi onuruna akşam yemeği vereceği aktarıldı.