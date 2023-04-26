İhtiyaç sahibi aileye ilaç gibi gelecek! 3 bin 300 TL destek ödemesi için şartlar belli oldu

İhtiyaç sahibi ve dar gelirli aileler için devlet destek ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu ailelere bir defaya mahsus 3 bin 300 TL tutarındaki destek ödemesi yapacak. Başvuru yapan ve gerekli şartları karşılayan ailelerin hesaplarına yatırılacak olan çocuk desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı ne kadar? İşte detaylar ve çocuk yardımı ile ilgili merak edilen soruların cevapları haberimizde...

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Çocuk yardımı, çocuk sahibi olan vatandaşın gündeminde. Çocuk sahibi olan vatandaşlara devlet tarafından verilen destek, durumu olmayan ailelere ilaç gibi gelecek nitelikte. Devlet tarafından çocuğu olan kişilere verilen yardıma ilişkin araştırmalar devam ederken bu destek sayesinde ihtiyaç sahibi aileleri okula giden çocukların ihtiyaçlarını daha rahat karşılaya bilecek. Peki çocuk desteği kimlere verilecek, başvuru nasıl yapılır? Çocuk yardımı ne kadar? İşte detaylar ve çocuk yardımı ile ilgili merak edilen soruların cevapları haberimizde...

Çocuk yardımı ödemesinden yaralanmak isteyen ailelerin birtakım şartları taşıması gerekmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından okuyan çocuklar için ailelere 3 bin 300 TL’ye kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Okula giden çocuğu olan aileler belirtilen şartları taşıyor ise çocuk yardımı için başvuru yaparak bu destekten yararlanabilir.

Çocuk yardımı başvuru işlemleri nasıl yapılabilir?

Çocuk yardımı desteğinden yararlanmak isteyen kişiler başvuru işlemlerini e-Devlet platformuna giriş yaptıktan sonra üst kısımda yer alan arama bölümüne Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk yardımı yazarak arama yapması yeterli olacaktır. Arama sonrasında çıkan ekranda yer alan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Başvuru yapan kişilerin başvurusu incelenecek ve yapılan inceleme sonucunda başvurusu onaylanan kişiler destek ödemesinden yararlanabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek olan çocuk yardımı ödemesi 3 bin 300 TL ila 5 bin 500 TL arasında değişiklik gösterebilir. İhtiyaç sahibi ailelere verilecek olan söz konusu destek ödemesi aile gelir seviyesine göre değişkenlik gösterebilir. Devlet tarafından çocuk yardımı tutarı asgari ücretin yüzde 60’ı oranında yapılmasına karar verildiği konusunda açıklama yapıldı. Çocuk yardımı ödeneği çocuğu okuyan ailelere bir defaya mahsus ödenecektir. Çocuk yardımı ödeneği aylık ödenmeyecektir.

Çocuk destek bileşeni başvurusu nereye, nasıl yapılır?

Başvurular e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. Aile Destek Programı'nda 12 ay boyunca düzenli olarak ödeme yapılacak.