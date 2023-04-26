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Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam kitabı kısaca özeti

Çöp Adam hikayesi sonu nasıl bitiyor? Çöp Adam kitabı kısaca özeti

STAR'ın dizisi Çöp Adam dizisi gerçek bir hikayeden mi uyarlama, Çöp Adam'daki Taner gerçek mi sorusu merak ediliyor. Bilindiği üzere Çöp Adam Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarında geçen gerçek bir olayın hikayesi. Peki Çöp Adam adlı kitap var mı, konusu nasıl? Çöp Adam Taner gerçekte Türkiye'de hangi iş adamının hikayesi?

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STAR TV ekranlarında 1. sezonu ile fırtınalar estiren Çöp Adam hem konusu hem de ilginç hikayesi ile seyirciyi ekran başına kilitliyor. Reyting listelerinde de kanalın yüzünü güldürmeyi başaran Çöp Adam dizisi 2. sezonu şimdiden garantiledi. Haziran ayında sezon finali yapacak olan Çöp Adam'ın konusu bilindiği üzere gerçek bir hikayeden uyarlama. Dizinin senaristi daha önce birçok kitabını beyaz cama uyarlamış Psikiyatrist Gülseren Dudayıcıoğlu...

Anne ve babası olduğu halde ailesi tarafından yetimhaneye bırakılan iki kardeşin hikayesini anlatan Çöp Adam dizisi gerçek bir hayat hikayesi. Gülseren Budayıcıoğlu'na terapiye gelen çok ünlü bir ailenin gerçek hikayesi. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız' dizisindeki Nalan'ın gerçekte Alara Koçibey olduğu söylenmiş ve bu iddia uzun süre magazin basınını mesgul etmişti. Bu nedenle Çöp Adam dizisindeki Taner ve Peri gerçekte kimin hikayesi detaylar çok gizli tutuluyor.

Çarşamba akşamları yayınlanan dizi Çöp Adam dizisindeki Taner hakkında Gülseren Budayıcıoğlu çok önemli detaylar vermişti. 

Budayıcıoğlu, "Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz"  demişti. 

Çöp Adam Yalısı kimin?

Dizi hakkında en çok merak edilen konulardan biri de Taner'in yalısı kimin sorusu? Çöp Adam'ın çekildiği yalı her bölüm seyircinin ilgisini çekiyor ve arama motorlarında binlerce vatandaş yalının gerçek sahibini arıyor. Fakat  Çöp Adam yalısının kimin olduğu hala bilinmiyor. 

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