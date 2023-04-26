Ankara-Sivas hızlı tren hattı mayıs sonuna kadar ücretsiz! .

Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen tören sonrası hizmete alınırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Ankara - Kırıkkale - Yozgat - Sivas Hızlı Tren Hattımız Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz... Milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün hizmete açıldı. Hattın tamamlanmasıyla toplam demir yolu uzunluğu, 13 bin 896 kilometreye çıktı.

Diğer yandan Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşüren tren hattında 8 istasyon bulunuyor. Yeni açılan hat ile 1 milyon 400 bin kişiye hızlı trenle seyahat etme imkanı sunulacak. Hatla birlikte 12 saat olan demir yoluyla seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat kesiminde 1 saate indi.

66 kilometre uzunluğunda 49 tünel

Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 66 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunuyor. Projenin en uzun tüneli 5 bin 125 metre ile Akdağmadeni bölgesinde, en uzun demir yolu viyadüğü de 2 bin 220 metre ile Çerikli-Kırıkkale'de inşa edildi.

Hızlı tren hattında ilk yerli ray kullanıldı

Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü 89 metre yükseklikle Elmadağ'da yapıldı. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanıldı. 138 kilometre beton yol ile tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulaması gerçekleştirildi.

Ayrıca, proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yapıldı

İlk seferine çıktı

Ankara-Sivas Hızlı Treni'nin bugün gerçekleştirilen ilk seferine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da katıldı. Başkentten yola çıkan tren, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında duracak.