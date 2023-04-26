Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na büyük başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den…" ifadelerini kullandı.

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"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na bugün başvurular başlamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Haydi İstanbul"

Bakan Kurum'un paylaşımı şöyle:

"Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı.

Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek!

En çok başvuru Bahçelievler’den…

Haydi İstanbul riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim."

"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ilgili merak edilen her bilgi ve başvuru işlemleri "yarisibizden.gov.tr" adresinden yapılabiliyor.