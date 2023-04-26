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Gomis, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı

Gomis, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis, bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, ikiye iki oyunun ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi. Öte yandan Alanyaspor maçının ardından teknik direktör Okan Buruk'a kalan süreçte forma giymek istemediğini ileten Fransız golcü Bafetimbi Gomis de antrenmanda yerini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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