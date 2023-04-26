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Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin sakatlığı hakkında açıklama geldi!

Fenerbahçe'den Attila Szalai'nin sakatlığı hakkında açıklama geldi!

Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı.

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Fenerbahçe, Attila Szalai'nin sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edildiğini açıkladı..

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıldız oyuncu son maçta rakibini tutamamış ve golün yenmesinde hata yapmıştı

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