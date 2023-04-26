Meteoroloji: Kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara dahil 16 şehir için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor." ifadelerini kullandı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakent için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yerlikaya, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor." derken bir uyarı da başkent için geldi. Ankara'da perşembe günü görülmesi beklenen kuvvetli yağışların sele neden olabileceği belirtildi.

Türkiye, nisan ayının sonuna doğru yeni bir yağışı hava dalgasına girerken, uyarılar peş peşe geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından İstanbul için bu gece saatlerine işaret edildi.

İstanbul'da gece saatlerine dikkat

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada megakentte kuvvetli yağış beklendiğini belirtti. Vatandaşların tedbirli olmasını isteyen Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım."

Bir uyarı da Ankara için

Bir uyarı da Ankara için geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 27 Nisan Perşembe günü Ankara'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü; sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışlarına karşı vatandaşları uyardı.

Pek çok bölgede yağış beklentisi var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar İstanbul ve Ankara ile sınırlı kalmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Batı Akdeniz'de, perşembe günü ise Batı Karadeniz, İç Ege ve İç Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

"Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı"

Meteoroloji'nin bölgelere göre yaptığı yağış uyarıları şöyle: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Antalya merkez ve doğusu, Burdur'un güneydoğusu ve Isparta'nın güneyinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İç Anadolu'ya dolu yağışı görülebilir

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.04.2023 Perşembe günü, Batı Karadeniz Bölgesi, iç Ege (Afyonkarahisar, Denizli, Uşak ve Kütahya) ve iç Anadolu'da (Ankara, Konya, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, İç Anadolu'nun güneyinde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Adana bir kez daha yağmura doyacak

Yapılan son değerlendirmelere göre; 27.04.2023 Perşembe günü Adana'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."