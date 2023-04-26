710 sandığının başında CHP'den görevli bulunmayacak

Denizli Pamukkale'de sandık görevli listesini YSK'ya zamanında teslim etmeyi unutan CHP, seçim günü 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.

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Partiler, son olarak 23 Nisan Pazar günü saat 17.00’a kadar Yüksek Seçim Kurulu’na sandık görevlileri listelerini iletti.

Ancak CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nda yaşanılan unutkanlık, partileri üzdü..

Teslim etmeyi unuttular, liste 5 dakika geç verildi

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 400 kişilik sandık görevlisi listesi, en son Pazar günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi gerekirken, 5 dakikalık gecikme ile 17.05'te ulaştırıldı.

YSK, itirazı değerlendirdi

Yaşanan gecikmenin ardından yapılan itiraz, YSK tarafından değerlendirildi.

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, itiraz reddedildi.

Sandık başında CHP'den görevli bulunmayacak

Denizli İl Seçim Kurulu Başkanlığı'nın kararına göre, Pamukkale ilçesinde bulunan 712 sandığın başında CHP'den görevli bulunmayacak.