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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın son durumunu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erdoğan'ın son durumunu açıkladı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, katıldığı ortak televizyon yayınında rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir önceki gün katıldığı canlı yayında rahatsızlandı. 20 dakikalık aranın ardından yeniden programa çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yoğun çalışıyoruz. Ciddi manada üşüttüm. Programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündük. Sözümüz için geldik. İzleyicilerden helallik isterim." dedi.

"Hafif bir üşütme geçirdi"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Töreni'ne online katılacağı belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin mitingi iptal edilirken, son durumuna ilişkin bir açıklama geldi.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Oktay, "Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi. Sürekli iletişim halindeyiz. Hafif bir üşütme geçirdi." dedi.

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