Can Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Can Tanrıyar'ın eşi Tamar kimdir?

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın gözaltına alındı haberinden sonra özel hayatı da merak konusu oldu. 61 yaşında olan Can Tanrıyar, uzun yıllar sonra kendisinden 20 yaş küçük sosyetik güzel Tamar Öner ile evlendi. Üç kez evlilik yapan Can Tanrıyar'ın 2 tane de oğlu var.

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Başarılı televizyoncu, Uçankuş'un sahibi olan Can Tanrıyar, Beşiktaş'taki evinden polisler tarafından alındı, ifadesinin ardından ise gözaltına alındı. Bu sıcak gelişmenin ardından Can Tanrıyar'ın hayatı merak konusu oldu. 61 yaşında olan Can Tanrıyar'ın bilinen iki evliliği vardır. Başarılı televizyoncu uzun süren aşk orucunu sosyetik güzel Tamar Öner ile bozmuştu. Şarkıcı Petek Dinçöz ile olan evliliğini olaylı bir şekilde bitiren Can Tanrıyar yeniden nikah masasına oturdu ve imzayı attı. 40 yaşındaki Tamar Öner ile evlenen 61 yaşında Can Tanrıyar'ın hayatı ise merak konusu oldu.

3. eşine olan aşkını böyle anlatmıştı

Can Tanrıyar, mutluluğunu “Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar’da buldum” sözleriyle dile getirdi. Tamar Oner de “Tanıştığımız gün birbirimize âşık olduk. 26 gün sonra evlenme teklif etti. Çok mutluyum” dediği sosyetik güzel Tamar Onar ile planlanan tarihten çok sonra evlendi. Pandemi nedeniyle sürekli ertelenen düğün geçen yıl gerçekleşti.

Yaklaşık 10 aydır nişanlı olan Tamar Oner ile Can Tanrıyar çifti, coronavirüs tedbirleri dolayısıyla sürekli erteledikleri nikahlarını kendi evlerinin bahçesinde, aile bireylerinin katıldığı sade bir törenle gerçekleştirdiler.

Can Tanrıyar ile Tamar Oner’in nikahında, Can Tanrıyar’ın şahitliği iş insanı Sadettin Saran ile iş insanı Engin Yeşil yaparken, Tamar Oner’in nikah şahidi ise iş insanı Ali Koçak oldu.

Tamar Öner kimdir?

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Oner Müzik’in sahibi Haçik Oner’in büyük kızı olan Tamar Öner, 1982 yılında dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Aramyan Uncuyan İlköğretim Okulunda okudu. Lise eğitimi ardından Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünü kazandı, fakat 2. Sınıfta okulu dondurma kararı aldı. Sinemaya olan tutkusu yüzünden Bahçeşehir Üniversitesi Halkla İlişkiler öğrencisi iken ani bir kararla okulunu donduran Tamar Oner, dizilerde ve sinema setlerinde, rejiden sanat yönetmenliğine kadar her aşamada tecrübe edindi.

Can Tanrıyar kimdir?

1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Can Tanrıyar, 15 yaşında iş hayatına atılmış ve babasına ait olan saunada çalışmaya başlamıştır. Üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı'nda da forma giymiştir. Milliyet Gazetesi'nde muhabirlikle gazeticiliğe başlayan Can Tanrıyar, askerlik görevini tamamladıktan sonra Fenerbahçe muhabiri olarak görev almaya başladı.

Sabah, Güneş, Tan gazetelerinde yıllarca spor biriminde çalıştı. Spor yazarı iken futbol ile magazini birleştirme kararıyla yapımcılık dünyasına adım atarak Televole‘nin yapımcısı oldu. Ayrıca Uzunca bir süre “Uçankuş” adlı programını yaptı.

Can Tanrıyar'ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu'ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır

Bu güne kadar otuza yakın beste yaptı. Can Tanrıyar’ın 1988 yılında evlendiği ilk eşi Şafak Demircioğlu’ndan Oğulcan (d.1988) ve Anılcan (d.1990) adında iki oğlu vardır.

Can Tanrıyar, 11 ocak 2008 tarihinde Beyaz Show canlı yayınında şarkıcı Petek Dinçöz ile evlendi. İkili 10 Mart 2010 tarihinde boşandılar.