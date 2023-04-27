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Manchester City Arsenal'i farklı yendi puan farkını ikiye indirdi

Manchester City Arsenal'i farklı yendi puan farkını ikiye indirdi

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Premier Lig’in 33. haftasında Manchester City, Arsenal'i 4-1 mağlup ederek liderle puan farkını 2'ye indirdi.

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İngiltere Premier Lig’in 33. hafta mücadelesinde lider Arsenal, Manchester City ile Etihad Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi, mücadelenin 7. dakikasında Kevin De Bruyne ile 1-0 öne geçti.

Manchester City, 45+3. dakikada John Stones ile farkı 2'ye çıkardı soyunma odasına 2-0 önde girdi. Karşılaşmanın 54. dakikasında Kevin De Bruyne ile bir gol daha bulan maviler, skoru 3-0 yaptı. Arsenal, 86. dakikada Rob Holding'in golüyle farkı 2'ye indirse de 90+5. dakikada Erling Haaland skorun belirleyen golü kaydetti. (4-1)

Bu sonuçla Arsenal 75 puanda kalırken, Manchester City ise puanını 73 yükseltti ve şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti.

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