"Erdoğan kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı" iddiasına yalanlama! Mitingler iptal...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarını kesin bir dille yalanladı. Erdoğan'ın bugünkü mitingleri de iptal edildi. Erdoğan sadece 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine video konferans yöntemiyle katılacak.

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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği iddialarının doğru olmadığını açıkladı. Kanal 7 canlı yayınında rahatsızlanması sonrası dün bütün mitingleri iptal edilen Erdoğan dün, "Bugün doktorların tavsiyesi üzerine evde dinleneceğim" açıklaması yapmıştı. Erdoğan'ın bugünkü miting ve programları da iptal edildi. Sadece 'Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme' törenine canlı bağlantı ile katılacak.

Kalp krizi geçirdiği iddiaları doğru değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı’ yönündeki iddialar doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, yarın düzenlenecek ‘Akkuyu Nükleer Santrali İlk Yakıt Yükleme’ törenine canlı bağlantı marifetiyle katılacaktır” ifadelerini kullandı.

Mitingler ve televizyon programları iptal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı nedeniyle bugün yapılması planlanan mitingler iptal edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu akşam katılacağı Euro D, ATV Avrupa, NTV Avrupa ve TRT World ortak yayını da iptal edildi.

Altun: Kesin olarak reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın sağlığı hakkında ortaya atılan iddiaları “mesnetsiz” olarak niteledi; “kesin olarak reddediyoruz” dedi. İddialara ilişkin yalanlama açıklamasını hem Türkçe hem de İngilizce olarak paylaşan Fahrettin Altun, Çin’in İngilizce yayın yapan haber kanalı CGTN’in bugün Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddiayı gündeme getirdiği paylaşımı da ekledi. Altun’un Twitter mesajında CGTN America dışında, War Monitor, Spriter hesaplarının yanısıra; ABD’li Türkiye uzmanı Steven Cook’un paylaşımlarını da eklediği görüldü.

Çin televizyonu o paylaşımını sildi

CGTN’in Twitter hesabından bugün yapılan bir paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kalp krizi geçirdiği; hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ciddi olduğu iddia edilmişti. Daha sonra bu paylaşımın CGTN'in Twitter akışından silindiği görüldü.

Hafta boyunca devam edecek programlar

Programlarını sürdürecek olan Erdoğan, 29 Nisan Cumartesi günü dünyada bu büyüklükte beşinci sırada, Türkiye'nin en büyük şehir parkı olma özelliğini taşıyan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını yapacak.

1 Mayıs'ta ise Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen, önemli havacılık projelerinden Hürjet ile geçen ay pist başı yapan Milli Muharip Uçak (MMU) ve ANKA-3 Projeleriyle ilgili gelinen son noktayı açıklayacak.

Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Yeni Zigana Tüneli'nin açılışı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.