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Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez tutuklandı! PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

Yeşil Sol Parti adayı Ayten Dönmez tutuklandı! PKK kamplarındaki yeni fotoğrafları ortaya çıktı

PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yeşil Sol Parti'nin (YSP) Kocaeli 13. sıradan milletvekili adayı Ayten Dönmez "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklandı. Dönmez'e ait olduğu ileri sürülen örgüt kamplarındaki yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez'i bölücü terör örgütü PKK/KCK ve Suriye uzantısı PYD’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışma kapsamında gözaltına aldı. Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Dönmez, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. 

Kamplarda yeni fotoğraflar ortaya çıktı

Dönmez’e ait olduğu ileri sürülen yeni fotoğraflar ortaya çıktı. Dönmez, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye kırsalındaki PKK kamplarında çekildiği tespit edilen fotoğraflarda, diğer terör örgütü mensupları ile birlikte görülüyor.

Dün ortaya çıkan fotoğraf kareleri gündemdeki sıcaklığını korurken, Dönmez’e ait olduğu iddia edilen o skandal fotoğraflara yenileri eklendi. Yeni görüntülerde Ayten Dönmez, Kandil, Hakurk ve Avaşin gibi bölücü terör örgütünün eğitim kamplarında çekildiği sanılan fotoğraf karelerinde, diğer teröristler ile sarmaş dolaş görünüyor.

Kuzey Irak kamplarından yeni fotoğraflar

Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ayten Dönmez’in kırsaldaki teröristler ile beraber görüldüğü ilk fotoğraf kareleri dün ortaya çıkmıştı. Vekil adayına ait olduğu saptanan o fotoğrafların, yılı belirtilmeyen tarihlerde kuzey Irak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinden çıktığı öğrenildi. Fotoğraflarda, Dönmez’in terör örgütünün kampı olarak değerlendirilen bölgelerde diğer teröristler ile samimi görüntüleri yer alıyor. 

Fotoğraflarla ilgili inceleme sürüyor

Yeni fotoğraflarda, bazıları etkisiz hale getirilen teröristler ile Dönmez eğitim sonrasında yan yana yer alıyor. Fotoğrafların, terör örgütünün kırsaldaki silahlı eğitim alamı, sığınak ve mağara çıkışlarında çekildiği tespit edildi. Dönmez’in yanında bulunan görüntülerdeki diğer teröristlere dair incelemeler ise güvenlik ve istihbarat birimlerince çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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