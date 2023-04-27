Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında rahatsızlanınca neler yaşandı? Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal 7 canlı yayınında rahatsızlanması öncesinde, rahatsızlanma anında e sonrasında neler yaşandı? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili perde arkasında yaşananları yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın Kanal 7-Ülke TV ortak yayınında rahatsızlanması sonrası yayının aniden kesilmesi üzerine büyük endişe yaşanmış ancak Erdoğan tekrar yayına dönüp, rahatsızlığının nedenini açıklamıştı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, o yayın öncesi, yayın sırasında ve sonrasında yaşananları yazdı. İşte Selvi'nin yazısından o geçenin perde arkası...

Yayın öncesi rahatsızlığı belliymiş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında rahatsızlandığı yayına çıkarken midesini üşüttüğü belliymiş. Yayını iptal etme yönünde talepler olmuş. Ama Erdoğan, “Söz verdim. İptal edilmesin. Yayına katılacağım” diye diretmiş. Israrlı olmuş.

Kanal 7'ye 'Bugün 17 saat çalıştı' uyarısı

Yayına girmeden önce de ekibi yayını yapacak Kanal7-Ülke TV ekibine “Cumhurbaşkanı’mız bugün 17 saat çalıştı. Biraz rahatsız. Midesini üşütmüş” demiş. Hem Erdoğan’ın programları nedeniyle yayın bir buçuk saat geciktiği için hem de Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle programın süresini kısaltmışlar.

Müdahaleyi Serkan Topaloğlu yapmış

Bir gün önce Bursa Gemlik’teki Batarya Fabrikası’nın temel atma törenine katılıp Manisa’da miting yapmıştı. Oradan üşütmüş. Üstüne bir de 17 saatlik 4 program bir toplantı koyunca vücut canlı yayın sırasında isyan etmiş. Cumhurbaşkanı’nın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu’nun müdahalesinin ardından Cumhurbaşkanı rahatlamış ama yayına çıkması istenmemiş. Fakat Erdoğan yayına çıkmayı tercih etmiş.

Netice itibariyle Erdoğan da bir insan...

- Bu kadar yoğun tempo içerisinde midesini üşütmek, rahatsızlanmak insani bir durum. Cumhurbaşkanı da olsa netice itibarıyla Erdoğan da bir insan.

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için tıklayın...