14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi başladı! Yurtdışı seçmenler sandık başında

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için yurtdışı seçmenler oy vermeye başladı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. İstanbul Havalimanı'nda 6'sı geliş, 6'sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

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14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında yaşayan seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri sabah 08.00'de başladı.

4 bin 671 sandık kurulu oluşturuldu

Yurt dışında kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunurken, bu seçmenler için gümrüklerde 4 bin 671 gümrük sandık kurulu oluşturuldu. Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından, oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

73 ülkede 156 yerde sandık kurulacak

Bu oylar, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak. YSK tarafından 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Oy verme işlemleri, yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a kadar sürecek.

14 Mayıs'ta saat 17:00'de bitecek

Gümrük kapılarında oy verme ise, 14 Mayıs 2023 Pazar günü saat 17.00'de bitecek. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek. Yurt dışında, kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor. Yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 277 bin 646.