Canan Kaftancıoğlu: "Apo'yu çıkartacağız" afişlerini AK Parti Gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancığlu, CHP logosuyla "İktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız" diyerek sahte parti broşürü bastıran kişilerin AK Parti Gençlik Kolları'ndan olduğunu söyledi. Kaftancıoğlu, o isimleri AK Parti İstanbul İl Başkanı'na verdiğini e "gereğini yapacağız" cevabı aldığını duyurdu.

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sultanbeyli'de bir matbaaya "iktidar olduğumuzda Apo'yu çıkartacağız" yazılı broşür siparişi yapıldığını ve bunu yapanlar hakkında dava açılacağını söylemişti. Konuya ilişkin Twitter'dan paylaşım yapan Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet yetkilileri tarafından, terör örgütü propagandası içerdiği ifade edilen sahte broşür olayıyla ilgili:

1-Kişiler tespit edilmiş ve yetkililere görüntüler verilmiş olmasına rağmen üzerinden 24 saat geçmişken savcılık işlem yapmak için neyi bekliyor?

2-Görüntülerle tespit edilen 2 genç AKP İstanbul ve AKP Sultanbeyli gençlik kollarında yönetici. AKP il başkanına bilgi verdim, konunun takipçisi olacağını ifade etti. Sonucu hep birlikte göreceğiz ancak bildiğim bir şey var ki sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağımız. Aklı kötülüğe çalışanları, gençleri bu kötülüklerine alet edenleri göndermeye #AzKaldı."