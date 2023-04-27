Türk Telekom EuroCup'ta finale yükseldi finaldeki rakibi belli oldu

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde Türk Telekom, Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenerek finale yükseldi. Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşti.

Abone ol

Kupada tek maç üzerinden oynanan yarı finalde Türk Telekom, Prometey ile Letonya'nın başkenti Riga'da karşılaştı.

Karşılaşmanın başında hızlı hücumlar ve dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili olan Prometey, 7. dakikada farkı çift haneye çıkardı: 21-10. Ukrayna ekibi, Clavell-Balvin ikilisinin skora önemli katkısıyla ilk çeyreği 25-16 önde tamamladı.

İkinci periyoda etkili başlayan Türk Telekom, yakaladığı seriyle 16. dakikada skoru eşitledi: 28-28. İyi savunma yapan ve Taylor'ın üç sayılık basketiyle maçta ilk kez öne geçen (30-31) Türk Telekom, soyunma odasına 41-38 üstün gitti.

Maçın 22. dakikasında 7 sayılık (41-48) farka ulaşan Türk temsilcisi, kritik üç sayılık basketlerle son periyoda 61-56 skor avantajıyla girdi.

Dördüncü periyotta farkı tekrar 7 sayıya (63-70) çıkaran Türk Telekom, son bölümde basit top kayıpları yaptı. 11-3'lük seri yakalayan Ukrayna ekibi, maçın bitimine 1 dakika 17 saniye kala öne geçti: 74-73. Taylor'ın bitime 31 saniye kala kaydettiği basketle yeniden skor üstünlüğünü ele geçiren Türk Telekom, sahadan 76-74 galip ayrıldı ve Avrupa kupalarında ilk kez adını finale yazdırdı.

Türk Telekom'un 7Days Avrupa Kupası finalinde rakibi Gran Canaria oldu

Türk Telekom Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşti.

Kupanın yarı finalinde Ukrayna'nın Prometey takımını 76-74 yenen Türk Telekom'un finaldeki rakibi belli oldu.

İspanya temsilcileri arasında oynanan diğer yarı final maçında Gran Canaria, sahasında Joventut Badalona'yı 89-86 mağlup ederek finale çıktı.

Final karşılaşması 3 Mayıs'ta Gran Canaria'nın ev sahipliğinde yapılacak. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselen Türk Telekom, Gran Canaria ile grupta oynadığı iki maçı da kaybetmişti.

Gran Canaria ayrıca son 16 turunda Frutti Extra Bursaspor'u elemişti.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon doğrudan THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.