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Sertaç Şanlı müthiş oynadı, Barcelona Zalgiris'i dağıttı

Sertaç Şanlı müthiş oynadı, Barcelona Zalgiris'i dağıttı

Barcelona, THY EuroLeague Play-off ilk maçında, Zalgiris Kaunas'ı 91-69 mağlup etti. Sertaç Şanlı 16 dakikada 17 sayı attı.

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THY EuroLeague Play-off ilk maçında Barcelona, sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı konuk etti. Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçı 91-69'luk skorla kazandı.


Barcelona, bu sonucun ardından seride durumu 1-0'a getirdi ve saha avantajını korudu. Eşleşmenin 2. maçı, 28 Nisan Cuma günü yine Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanacak.

Saras Jasikevicius'un ekibi, seride 2 maç daha kazanması halinde Final Four'a yükselecek.

Barcelona'da milli oyuncumuz Sertaç Şanlı, 16 dakika süre aldığı maçta 17 sayı – 5 ribaund – 1 asist – 1 top çalma ile oynadı.

Çeyrek Sonuçları:

1. çeyrek: 25-13

2. çeyrek: 48-31

3. çeyrek: 66-53

4. çeyrek: 91-69

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