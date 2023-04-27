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İzmir'de sağanak yağış sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

İzmir'de sağanak yağış sonucu evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

İzmir'in birçok ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve yer yer hızını arttıran yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluştu, araçlar yolda kaldı, bazı ilçelerde evleri su bastı.

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Halkapınar'dan Basmane istikametine giden araçlar su birikintileri nedeniyle yolda kaldı. Bazı araçlar suya gömülürken, evlerin önünde su birikintileri oluştu. Otomobiller çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Buca ilçesinde evleri su bastı, yollardaki rögar kapakları yerinden çıktı. Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Vatandaşlar uzun süredir böyle yağış görmediklerini ifade ettiler.

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