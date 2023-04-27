Biden'ın elindeki kağıt ABD'yi karıştırdı! Basın toplantısına damga vuran anlar...

2024 seçimlerine katılma kararı aldığını duyuran ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile katıldığı ortak basın toplantısında elindeki "kopya kağıdı" ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

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ABD’nin yaşlı başkanı olarak tarihe geçen Joe Biden’ın dün katıldığı basın toplantısında çekilen görüntüleri ülkede büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

2024 seçimlerine aday olacağını resmi olarak duyuran 80 yaşındaki Biden, dün Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’ü Beyaz Saray’da ağırladı… İki isim ortak basın toplantısı düzenlerken çekilen fotoğraflardaki detay ise tartışmanın fitilini ateşledi.

Biden’ın elinde tuttuğu ve ara ara baktığı notların detaylı fotoğraflarını çeken Reuters muhabirleri, Biden’ın elindeki notlarda kendisine yöneltilecek sorular, soruları soracak gazetecilerin isimleri, çalıştığı kurum ve fotoğraflarının yer aldığını ortaya çıkardı.

Biden’ın kendisine yöneltilecek sorulara önceden hazırlık yaptığı ve hatta soru soracak gazetecilerin isimlerinin telaffuzunun bile yazılı olduğu tespit edildi. Biden’ın elindeki kağıtta ilk soruyu Los Angeles Times muhabiri Courtney Subramanian’ın soracağı ve soruların detaylarının yer aldığı belirtildi.

Cumhuriyetçiler eleştiriyordu

Biden daha önce de benzer kopya kağıtlar ile basın toplantılarına katılmış ve bu durum Cumhuriyetçilerin tepkisini çekerek, “Başkan Biden’ın akıl sağlığı iyi değil” yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu.

Geçen yıl da Biden’ın elindeki bir notta, “SİZ, Roosevelt Odası’na gireceksiniz, katılımcılara merhaba dedikten sonra SİZ, SİZE AYRILAN YERE oturacaksınız” yazıyordu.