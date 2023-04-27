Seçim öncesi CHP'ye 5 dakika şoku! 712 sandıkta görevli bulunduramayacak

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı’nın, görevli listesini ‘hava muhalefeti’ nedeniyle 5 dakika geç teslim etmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu’ndan dikkat çekici bir yasak kararı çıktı.

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Denizli’nin en büyük ilçesi Pamukkale’de CHP, 712 sandıkta görevli bulunduramayacak. Nedeniyse sandık görevli listesini Yüksek Seçim Kurulu’na beş dakika geç teslim etmesi.

Seçim takvimine göre siyasi partilerden sandık kurullarında görev alacak üye listeleri ilçe seçim kurulu başkanlığına 19 Nisan 2023’te verilmesi gerekiyordu. Listelerin teslimi için son tarih ise 23 Nisan 2023.

5 dakika gecikti

Diken’deki habere göre; CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı söz konusu listeleri 23 Nisan’da saat 17:05’te teslim etti. CHP yönetimi beş dakikalık gecikmenin ‘hava muhalefeti’ nedeniyle olduğunu söyledi.

CHP’li ilçe başkanı Arda Arpacı karar için ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz etti.

Ama itiraz reddedildi. Kararda şöyle dendi: “Kanunda seçim düzeninin gereği olarak konulan ve uzatılması öngörülmeyen sürenin siyasi parti tüzel kişiliği adına hareket eden gerçek kişinin herhangi bir özrü nedeniyle uzatılmasının düşünülemeyeceği, bu nedenle ilgili partinin sandık kurulu üye listesini ilçe seçim kurulu başkanlığına süresinde vermediği anlaşılmakla itirazın reddine karar verilmiştir.”

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum karara itiraz ettiklerini söyledi: “İtirazlarımızı yaptık, adli sonucu bekliyoruz.”