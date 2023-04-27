Semiramis Pekkan'ın oğulları kaç tane? Büyük oğlu Zoran Lalvani’ye bakın gören bakakalıyor!

Magazin basınının son günlerde çok yakından takip ettiği isimlerden biri de Ajda Pekkan'ın kardeşi Semiramis Pekkan oldu. 74 yaşında olmasına rağmen fit görünümü ile genç kızları ortadan çatlatan Semiramis Pekkan iki evlilik yaptı. İki evliliğinden de 2 tane oldu. Özellikle büyük oğlu Zoran Lalvani sosyal medyanın gündeminde

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Semiramis Pekkan özel hayatı ile de en çok merak edilen isimlerden biri. 74 yaşında olan Semiramis Pekkan bilindiği üzere Ajda Pekkan'ın kardeşi. İki evlilik yapan Semiramis Pekkan'ın ilk eşi Gulu Lalvani,(e. 1987–1996), ikinci eşi ise Ercüment Karacan olmuştur. Bu evliliklerden birer oğlu olan Semiramis Pekkan'ın iki tane çocuğu vardır. Özellikle büyük oğlu Zoran Lalvani sosyal medyanın popüler isimlerinden biri.

Semiramis Pekkan kimdir?

Semiramis Pekkan, 30 Eylül 1948 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokuldan sonra Çamlıca Kız Lisesi'nde eğitime başladı. Ancak buradaki eğitimini son sınıfta bıraktı. Semiramis Pekkan aynı zamanda ünlü pop yıldız Ajda Pekkan'ın kardeşidir.

Çocukluğu babasının işi nedeniyle Gölcük´te geçen Semiramis Pekkan, 1964 yılında, ‘Kara Memed’ filmiyle, sinema sektöründe oyunculuğa başladı. 20 kadar filmde rol alan Semiramis Pekkan, sinemanın yanı sıra, o yıllardaki sevgilisi Haldun Dormen vasıtası ve tavsiyesiyle girdiği tiyatro oyunlarında da çeşitli roller sahneledi. 1965-1966 yıllarında, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sergilenen "Bozuk Düzen ve Meydan Sahnesi'nde sahnelenen Brooklyn Köprüsü, Ninocka, On Küçük Zenci" gibi oyunlarda bulundu.

Semiramis Pekkan daha sonra ise 1968 senesinde müzik kariyerine giriş yaptı. İstanbul'un adı çok duyulan gece kulübü Playboy'da sahne aldı. Ercüment Karacan ile evlenince 1969 yazında sahnelere veda etti ve Londra'ya gitti. Müzik kariyeri boyunca pek çok 45’lik plak çıkardı. Hayatının belirli dönemini yurt dışında geçiren Semiramis Pekkan, hali hazırda yurt dışında yaşamaya devam ediyor.