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Muhafazakar partinin seçim vaadi konuşuluyor

Muhafazakar partinin seçim vaadi konuşuluyor

TAYLAND'da muhafazakar Demokrat Parti’nin seçim vaadi duyanlarda şaşkınlık yarattı. Seks oyuncaklarının yasal hale getirilmesi düşünülüyor.

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Tayland'da muhafazakar görüşleriyle öne çıkan ülkenin en köklü siyasi hareketlerinden Demokrat Parti, yaklaşan genel seçimler öncesi oylarını artırmak için ilginç bir vaatte bulundu.

Parti, ülkede fuhuşu ve cinsel suçları önlemek için seks oyuncaklarının yasal hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Partinin sözcüsü Ratchada Thanadirek, yasaklara rağmen seks oyuncaklarının ülkeye kaçak yollarla girdiğini, hükümetin bu ürünlerden vergi alma olanağını yitirdiğini belirtti.

Ratchada, bu ürünlerin birçok toplumsal ve ekonomik faydası olduğunu, boşanmaları da azaltacağını ifade etti.

Parti ayrıca Tayland'da bir seks oyuncağı endüstrisi kurulmasını da önerdi.

Tayland'da seks oyuncağı satışı yasak ve yasağı ihlal edenler hapis ve para cezası alıyor. Buna karşın bu ürünlere başkent Bangkok'un birçok ara sokağında rastlanabiliyor.

2019 seçimlerinde büyük oy kaybı yaşayan Demokrat Parti, 14 Mayıs'ta düzenlenecek genel seçimde yeniden çıkış yapmayı umuyor.

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