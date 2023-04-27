Köşe yazarının psikolojisi bozuldu! 'Donald Trump bana tecavüz etti' deyip o anları anlattı
Eski köşe yazarı E Jean Carroll, New York'taki mahkemede juriye eski ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine tecavüz ettiğini, bu sebeple artık romantik ilişki yaşayamadığını ve daha sonra saldırıyı reddederek "itibarını zedelediğini" belirtti.
Salı günü başlayan davada ifade veren Carroll, Trump'ın kendisini darp ettiği ve daha sonra kitabında yalan söylediğini iddia ederek "adını karaladığı" gerekçesiyle tazminat ödemesini istiyor.
Mahkeme salonunda jüriye seslenen Carroll, "Ben Trump bana tecavüz ettiği, daha sonra da bunu yazdığım zaman böyle bir şey olmadığını söylediğini için buradayım. O benim itibarımı paramparça etti. Hayatımı geri almaya çalışmak için buradayım" dedi.
Carroll ifade vermeden önce yargıç Lewis Kaplan, Trump'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamaların jüriye müdahale kapsamına girebileceğini ifade etti. Trump, duruşmadan önce sosyal medyada Carroll'ın suçlamalarına "uydurmaca bir dolandırıcılık" ve davaya da "cadı avı" demişti.
Mağazada denk geldiler, yaşananları anlattı
Jüriye yaşananları anlatan Carroll, Trump'ın Bergdorf Goodman mağazasında denk geldiklerinde hediye seçmek için yardımını istediğini söyledi.