BIST 4.757
DOLAR 19,43
EURO 21,49
ALTIN 1.250,18
HABER /  GÜNCEL

Komedi filmi gibi kumar operasyonu: Şüpheliler şekilden şekle girdi! “Nikah kıyıyorduk”

DENİZLİ’de evde kumar oynarken yakalanan 6 şüpheli, yakalanınca şekilden şekle girdi. İlk kumar macerasında yakalanan şüpheli, "Canım sıkıldı oynadım. Kumar güzel geçiyordu, yakalandık" derken, diğer şüphelilerin "Nikah kıyıyorduk, Adam kaçırıyorduk" gibi imalı savunmaları trajikomik anlar yaşattı.

Abone ol

Olay, gece saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Ahlak Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu bir eve operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda evi kumarhaneye çeviren 6 şüpheli, suçüstü yakayı ele verdi. Şüphelilerin kimliklerini alan ekipler kumar malzemelerini toplarken, yaptığı aramada ise oyunda kullanılan 10 bin TL para ele geçirdi.

Anlamsız tepkileriyle dikkat çektiler

Şüpheliler işlemlerinin ardından karakola götürülmek üzere dışarı çıkarıldığı sırada kayıt altına alındıklarını fark edince şekilden şekle girdi. Şüpheliler ani hareket yaparak yüzlerini saklamaya çalışırken, aralarından ilk defa kumar oynayan bir kişi, "Neden kumar oynadınız" sorusuna "Canımız sıkıldı" şeklinde cevap verdi.

Kendisini savunmaya devam eden şüpheli, “Kumar çok güzel geçiyordu, adam kaçırıyorduk, yakalandık” sözleriyle ilginç anlar yaşattı. Kayıt altına alındığı için sinirlenen bir diğer kumarbaz ise "İçerde ne yapıyordunuz" sorusuna "Nikah kıyıyorduk" diyerek imalı bir cevap verdi.

Aralarında emekli polisinde bulunduğu toplam 6 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Şüphelilere kumar oynamaya suçundan yaklaşık 30 bin TL idari para cezası uygulanırken, ev ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terleme sorunu hayatınızı kabusa çevirmesin!
Terleme sorunu hayatınızı kabusa çevirmesin!
Semiramis Pekkan'ın oğulları kaç tane? Büyük oğlu Zoran Lalvani’ye bakın gören bakakalıyor!
Semiramis Pekkan'ın oğulları kaç tane? Büyük oğlu Zoran Lalvani’ye bakın gören bakakalıyor!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta deprem oldu! Kandilli son depremin şiddetini açıkladı
HDP’nin kapısında evladını isteyen aile, 3 yıl sonra çocuğuna kavuşacak
HDP’nin kapısında evladını isteyen aile, 3 yıl sonra çocuğuna kavuşacak
Dolar-Euro, Bitcoin ne kadar oldu? Hepsinde yükseliş var 27 Nisan piyasalarda son durum
Dolar-Euro, Bitcoin ne kadar oldu? Hepsinde yükseliş var 27 Nisan piyasalarda son durum
Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve "IDEA Incubation" kuluçka merkezi Kocaeli'de açıldı
Çip Üretim Tesisi Yatırımı ve "IDEA Incubation" kuluçka merkezi Kocaeli'de açıldı
Muhammed Yakut'un arkasındaki isim olduğu iddia edilen Can Tanrıyar gözaltına alındı
Muhammed Yakut'un arkasındaki isim olduğu iddia edilen Can Tanrıyar gözaltına alındı
Seçim öncesi CHP'ye 5 dakika şoku! 712 sandıkta görevli bulunduramayacak
Seçim öncesi CHP'ye 5 dakika şoku! 712 sandıkta görevli bulunduramayacak
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a şiddetli kınama!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a şiddetli kınama!
İzmir’de 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir’de 44 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Barcelona'ya Rayo Vallecano çelmesi! 7 maçlık seri sona erdi
Barcelona'ya Rayo Vallecano çelmesi! 7 maçlık seri sona erdi