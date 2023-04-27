EYT 5'lik indirim nedir, 5 puan prim indirimi nedir, şartları neler?

EYT 5 puanlık prim indirimi nedir, nasıl uygulanacak sorularının yanıtları belli oldu. EYT'den emekli olup çalışmaya devam edenler için SSK'ya ödenen sosyal güvenlik destek primi-SGDP işveren payı yüzde 5 puan düşürüldü. EYT 5 puanlık prim indirimi işçi payı aynı kaldı.

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EYT 5 puanlık prim indirimi uygulaması SSK tarafından hayata geçirildi. Peki EYT prim indirimi nedir, nasıl uygulanır, EYT prim indirimi EYT emeklisi mi ödeyecek yoksa işvereni mi?

Öncelikle EYT 5 puanlık prim indirimi nedir, nasıl uygulanır, kimleri EYT prim indirimi kapsamına giriyor bunun detaylarıyla başlayalım. Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK, emekli olan ancak çalışmaya devam eden EYT'liler için 5 puanlık prim indirimine başladı.

Emekli olduktan sonra 4A'lı yani SSK'lı olarak çalışmaya devam eden EYT'liler için 'Sosyal Güvenlik Destek Primi -SGDP kesintisi yapılıyor. Bu kesinti işçinin brüt ücreti üzerinden, hem işçi payı hem de işveren payı olarak bölüştürülerek kesiliyor. EYT 5 puan prim indirimi düzenlemesi öncesi SGDP brüt ücretin yüzde 32'si olarak hesaplanıyordu. SGDP işçi payı yüzde 7.5, SGDP işveren payı ise yüzde 24.5'ti. EYT 5 puan prim indirimi işveren payı için uygulanacak. EYT prim indirimi işveren payı yüzde 24.5'ten yüzde 19,5'e düşürüldü. EYT prim indiriminin amacı EYT'li olanları da istihdam etmek isteyen işverenlere kolaylık ve destek sağlamak.

EYT 5puan indirim şartları neler?

EYT düzenlemesi kapsamında emekli olan çalışanların işten çalışmaya devam etmek istemeleri ve işverenin yetişmiş işgücünü koruyabilmesi için SGDP işveren payında 5 puan indirim sağlandı. Teşvikin uygulanabilmesi için emekli olan kişinin 30 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlaması gerekiyor.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak olan çalışanın ‘08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle’ kodu ile işten çıkışının gerçekleşmesi; emeklilik başvurusu sonrası yeniden çalışmaya başlayacak olan çalışanın, işyeri tarafından ‘Sosyal güvenlik destek primi’ sigortalılık kodu ile sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor. Çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı. İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekiyor. İşveren tahakkuk edem primleri yasal süresi içinde ödemeli. İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmamalı.