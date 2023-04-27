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Türk doktorlar burun ameliyatında dünyaya eğitim veriyor

Türk doktorlar burun ameliyatında dünyaya eğitim veriyor

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, burun estetiğinde Türk plastik cerrahlarının dünyada 1 numara olduğunu ve yurt dışından birçok danışanın ameliyat için İstanbul’u geldiğini söyledi.

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Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun, dünyadan birçok uzmanın Türkiye’deki ameliyatları izleyip Türkiye’den öğrendikleri teknikleri uyguladıkları belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sağun, “Burun estetiğinde dünyada bir numara olduk. Özellikle İstanbul burun estetiğinin merkezi haline gelmiş durumda. Plastik cerrahları ve uzmanlarınızın geliştirdiği yöntemler de dünyada büyük yankı uyandırıyor. Bizler burun estetiğinde trendleri belirleyen doktorlar haline geldik. Hatta dünyadan birçok uzman Türkiye’deki ameliyatları izlemeye geliyor ve burada öğrendiklerini ülkelerinde uygulamaya çalışıyor. Bizden öğrendikleri tekniklerle kendi ülkelerinde ameliyatlar yapıyorlar. Yüze en uyumlu burnun yanı sıra fonksiyonel olarak da hastanın en iyi nefes alabileceği burnu elde etmeye çalışıyoruz. Türk cerrahların bu konuda başarısının sırrı bizim her türde buruna sahip olmamız ve yeni trendleri takip ederek danışanlarımıza uygulamamızdır. Bu arada dünyanın birçok ülkesinden danışanlar da burun ameliyatları için özellikle İstanbul’u tercih ediyor diyebiliriz. Burada hem kaliteli hizmet alıyorlar hem de daha uygun fiyatlara ameliyatlarını gerçekleştirmiş oluyorlar. Tabi bunun ülke ekonomisine katkısı da çok büyük diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

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