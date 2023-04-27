BIST 4.767
DOLAR 19,43
EURO 21,51
ALTIN 1.249,79
HABER /  DÜNYA

Rusya, Ukrayna'yı füzeyle vurdu: 1 ölü, 23 yaralı

Rusya, Ukrayna'yı füzeyle vurdu: 1 ölü, 23 yaralı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine gece boyunca düzenlediği füze saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Abone ol

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna Ordusu Güney Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden fırlatılan füzelerle gece boyunca Mikolayiv kentinin çeşitli noktalarının vurulduğu belirtilirken, "Toplam 4 füze ateşlendi. Koordinatlara dayanan yüksek hassasiyetli füzeler, sivillere yönelik apaçık bir terör eyleminin göstergesidir. Son bilgilere göre, saldırıda bir sivil hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 23 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Füzelerin isabet ettiği binalarda çıkan yangın ekiplerin müdahalelerinin ardından söndürüldü. Saldırıda bir bina tamamen yıkılırken, tarihi bir bina ile bir apartmanda ağır hasar oluştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde Redmond’a güveniyor!
Şenol Güneş, Galatasaray derbisinde Redmond’a güveniyor!
Türk doktorlar burun ameliyatında dünyaya eğitim veriyor
Türk doktorlar burun ameliyatında dünyaya eğitim veriyor
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi yarın açılacak
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi yarın açılacak
EYT 5'lik indirim nedir, 5 puan prim indirimi nedir, şartları neler?
EYT 5'lik indirim nedir, 5 puan prim indirimi nedir, şartları neler?
Türkiye'de ekonomiye güven Nisan ayında arttı
Türkiye'de ekonomiye güven Nisan ayında arttı
Uzman doktordan 65 yaş ve üzeri kişilere uyarı: Yılda en az 1 kez check up yaptırın
Uzman doktordan 65 yaş ve üzeri kişilere uyarı: Yılda en az 1 kez check up yaptırın
Muharrem İnce'ye istifa darbesi! "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyor" deyip bıraktı
Muharrem İnce'ye istifa darbesi! "AK Parti'nin ekmeğine yağ sürüyor" deyip bıraktı
Muhafazakar partinin seçim vaadi konuşuluyor
Muhafazakar partinin seçim vaadi konuşuluyor
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: Şüpheliler şekilden şekle girdi! “Nikah kıyıyorduk”
Komedi filmi gibi kumar operasyonu: Şüpheliler şekilden şekle girdi! “Nikah kıyıyorduk”
Terleme sorunu hayatınızı kabusa çevirmesin!
Terleme sorunu hayatınızı kabusa çevirmesin!
Semiramis Pekkan'ın oğulları kaç tane? Büyük oğlu Zoran Lalvani’ye bakın gören bakakalıyor!
Semiramis Pekkan'ın oğulları kaç tane? Büyük oğlu Zoran Lalvani’ye bakın gören bakakalıyor!