Nusret'in eski çalışanları dava açtı suçlamalar çok ağır! "İlk günümde istedi"
Nusret Gökçe'nin eski çalışanları ABD medyasına konuşarak ünlü şefe yönelik çarpıcı iddialarda bulundu. Nusret'in kendilerine ayrımcılık yaptığını ve cinsiyetçi bir çalışma atmosferinin olduğunu söyleyen çalışanlar dava açtıklarını da duyurdu. İşte ayrıntılar...
Son yılların popüler işletmecilerinden Nusret Gökçe’nin başı eski çalışanlarının açtığı davalarla dertte…
Yurt dışında “Salt Bae” olarak da bilinen ve paylaştığı videolarda yaptığı “tuzlama” hareketiyle ünlenen ve dünyanın farklı bölgelerinde 22 restoranı bulunan Gökçe’nin eski çalışanları dava açtı.
ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Insider’a konuşan davacılar, Gökçe’nin restoranlarında cinsiyetçi bir atmosfer olduğunu ve çalışanların milliyetlerine göre ayrımcılık yapıldığını da öne sürdü.
Nusret Gökçe ile çalışan bazı kadınlar kendilerinin “dekolte” giymeye zorlandığını söyledi.