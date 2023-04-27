Newcastle United Fenerbahçeli iki yıldızın peşine düşdü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sağladığı sermayeyle birlikte Premier Lig’in iddialı takımlarından biri olan Newcastle United, Devler Ligi bileti almaya yakın. İngiliz basınının haberine göre Şampiyonlar Ligi için 150 milyon Pound transfer bütçesi ayıran Siyah-Beyazlılar, Fenerbahçe'nin iki yıldızının peşine düştü.

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Newcastle United, geçen sezon Premier Lig’de kalma savaşı verirken Suudi sermayesinin yatırımıyla birlikte kaliteli transferler yaparak gidişatı tersine çevirmişti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın desteklediği fonun satın aldığı Newcastle United, ekonomik rahatlıkla beraber adeta yeniden doğdu.



Eddie Howe yönetiminde bu sezon çok iyi bir performans sergileyen Siyah-Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi bileti almaya çok yakın. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları başladı.



İngiliz Daily Mirror'ın haberine göre Newcastle’ın yaz dönemi için 150 milyon Pound’luk (3 milyar 645 milyon TL) bütçe ayırdı. Newcastle'ın transfer hedefleri arasında iki Fenerbahçeli yıldız da yer alıyor.

Gazete, lakabı Saksağanlar olan kulübün Arsenal’ın sol beki Kieran Tierney ile birlikte Fenerbahçe’nin yıldızlarını da en önemli transfer hedefi olarak belirlediğini öne sürdü.

Hedef Arda Güler ile Ferdi Kadıoğlu

Habere göre Newcastle United, hem Arda Güler'i hem de Ferdi Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Newcastle, iki oyuncuyu birlikte kadrosuna katmak için Sarı-Lacivertliler’in kapısını çalmaya hazırlanıyor. Hem Arda hem de Ferdi’nin peşinde Avrupa’nın başka dev kulüpleri de bulunuyor.

Ajax da iki yıldızı istiyor

Özellikle Hollanda’da bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Ajax da iki yıldızı birden kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe Yönetimi, özellikle Arda’yı bu kadar erken kaybetmeye hiç sıcak bakmıyor. Ancak yapılacak tekliflerin boyutu, işi değiştirebilir. (Fanatik)