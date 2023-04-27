Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor görüş mesafesi düştü

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yağış ile birlikte yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Bölgede görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

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İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan Bolu Dağı'nda yoğun yağış ile birlikte sis de etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri yol kenarlarında sis lambaları ile vatandaşları uyarıyor. Yetkililer sürücülerin sis farlarını yakmalarını istedi.