BIST 4.776
DOLAR 19,43
EURO 21,49
ALTIN 1.248,52
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor görüş mesafesi düştü

Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor görüş mesafesi düştü

Türkiye’nin en önemli geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı geçişinde yağış ile birlikte yoğun sis nedeniyle göz gözü görmüyor. Bölgede görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

Abone ol

 İstanbul ile Ankara gibi iki metropol şehrin arasında bulunan Bolu Dağı'nda yoğun yağış ile birlikte sis de etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşüyor.

Karayolları ekipleri yol kenarlarında sis lambaları ile vatandaşları uyarıyor. Yetkililer sürücülerin sis farlarını yakmalarını istedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Baharda uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, işte çözümü
Baharda uykusuzluk problemi yaşıyorsanız, işte çözümü
Pucca'nın oğlu Batı'ya ne oldu? Selen Pınar Işık hala şoktayım dedi anlattı
Pucca'nın oğlu Batı'ya ne oldu? Selen Pınar Işık hala şoktayım dedi anlattı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Hakkari’de 5 metreyi bulan kar yolları kapadı
Hakkari’de 5 metreyi bulan kar yolları kapadı
ABD ve Güney Kore arasında "Washington Deklerasyonu" imzalandı
ABD ve Güney Kore arasında "Washington Deklerasyonu" imzalandı
Newcastle United Fenerbahçeli iki yıldızın peşine düşdü
Newcastle United Fenerbahçeli iki yıldızın peşine düşdü
Bursa'da meydan muharebesi! Gençler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Bursa'da meydan muharebesi! Gençler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü
Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir, tanışma hikayeleri çok başka!
Ali Babacan eşi Ülkü Zeynep Babacan kimdir, tanışma hikayeleri çok başka!
Kahramanmaraş’ta TOKİ'nin deprem konutları yükseliyor
Kahramanmaraş’ta TOKİ'nin deprem konutları yükseliyor
Çarpık dişler için telsiz çözüm
Çarpık dişler için telsiz çözüm
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi
Fenerbahçe'de Jorge Jesus için karar verildi
27 Nisan çeyrek altın, gram altın kaç lira? Günlük altın fiyatları İslam Memiş'ten çok kritik uyarı
27 Nisan çeyrek altın, gram altın kaç lira? Günlük altın fiyatları İslam Memiş'ten çok kritik uyarı