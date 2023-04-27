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Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek

Tarihi Hasanpaşa Hamamı müze olarak hizmet verecek

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde, restore edilen tarihi Hasanpaşa Hamamı, müze olarak ziyaretçilerine kapılarını açacak.

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, hamamların Türk-İslam medeniyetinin çok önemli unsuru olduğunu ve turistik olarak en ilgi çeken mekanların başında geldiğini belirtti.

Hasanpaşa Hamamı'nın tarihi bir eser olduğuna işaret eden Genç, "Askeri hamam olarak teşekkül ettirilmiş binamız, hamam olarak da kullanılmış ama zamanla terk edilmiş. Biz göreve geldiğimizde Valimizle yaptığımız istişarede burayı devralma talebimizi kendilerine ilettik ve devraldık." ifadesini kullandı.

Hasanpaşa Hamamı'nın müze konseptiyle yakında hizmete açılacağını ifade eden Genç, eski hamam kültürünü yaşatacak bütün unsurları burada teşhir edeceklerini belirtti.

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